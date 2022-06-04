Страны ЕАЭС начнут производить импортозамещающие лекарства

В странах ЕАЭС планируют начать производить импортозамещающие лекарства. До конца 2022 года Совет Евразийской экономической комиссии определит соответствующий перечень препаратов.

В странах ЕАЭС намерены начать производить лекарства взамен импортных. До конца 2022 года Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) определит соответствующий перечень препаратов для импортозамещения. Об этом «Известиям» рассказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

«Активная фаза этой работы начата еще в период пандемии. В настоящее время промышленным блоком вносится на рассмотрение органов союза порядок формирования такого перечня. Сам перечень планируется утвердить на уровне Совета ЕЭК до конца этого года», — отметил он.

По словам министра, в первую очередь в этот список войдут наиболее востребованные лекарства: вегетотропные и антимикробные препараты, анальгетики, гормоны, а также большинство препаратов из перечня ЖНВЛП и аналогичных перечней стран союза. Он также добавил, что сейчас ведется работа по определению имеющихся мощностей и производственных площадок, на которых возможно импортозамещение.

В конце марта 2022 года правительством был сформирован еще один пакет мер по поддержке экономики. В числе инициатив вошло импортозамещение лекарств и медицинских изделий. В апреле в России предложили создать программу импортозамещения препаратов. Ее деятельность планируют координировать Минобрнауки, Минздрав и Минпромторг.

На прошлой неделе глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что учреждения агентства могут подготовить аналоги препаратов от орфанных (редких) болезней. В их числе и самый дорогой в мире — «Золгенсма». Аналоги могут быть готовы в течение 6—8 месяцев.

Артем Косенок

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