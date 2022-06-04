Фармкомпании подают более 750 тыс. запросов в месяц на доступ к данным маркировки

Фармацевтические компании подают более 750 тыс. запросов в месяц на доступ к данным маркировки. Большая часть запросов касается статуса произведенных ими лекарств.

Производители лекарств ежемесячно свыше 750 тыс. раз запрашивают доступ к данным «Честного знака». Чаще всего запросы касаются статуса произведенных препаратов. Об этом на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» сообщил руководитель товарной группы «Фарма» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Егор Жаворонков, передает его слова ТАСС.

«Система маркировки на сегодняшний день является главным источником сведений о производстве, движении, доступности лекарственных препаратов. Они доступны не только государству, но и бизнесу, который эти данные активно использует. В сравнении с 2021 годом число запросов бизнеса к системе маркировки выросло до 750 тыс. в месяц», — рассказал он.

Жаворонков отметил, что маркировка позволяет фармкомпаниям оптимизировать логистические цепочки, избегать перепроизводства и обеспечивать пациентов в российских регионах необходимыми медикаментами.

В начале недели ЦРПТ предложил расширить доступные фармбизнесу объемы данных из системы маркировки. В частности, предоставить производителям и импортерам лекарств доступ к аналитике о состоянии их товаров на рынке, в том числе об адресах точек продаж и средних ценах на медикаменты, выпущенные этим производителем.

Также в центре выступили с инициативой допустить МВД и Минспорт к данным системы мониторинга препаратов. В Минпромторге позже объяснили, что эти данные помогут контролировать оборот наркотических средств и бороться с допингом.

Фото: Екатерина Погонцева

Артем Косенок

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