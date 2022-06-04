Санкт-Петербург заключит первый офсетный контракт на поставку лекарств

Комитет по промышленной политике Санкт-Петербурга подготовил распоряжение о проведении конкурса на заключение первого в городе офсетного контракта. Об этом сообщил председатель ведомства Кирилл Соловейчик. Контракт будет направлен на приобретение лекарств, его планируется заключить осенью. Комитет по промышленной политике Санкт-Петербурга подготовил распоряжение о проведении конкурса на заключение первого в городе офсетного контракта. Об этом сообщил председатель ведомства Кирилл Соловейчик. Контракт будет направлен на приобретение лекарств, его планируется заключить осенью.

Кирилл Соловейчик рассказал, что власти Санкт-Петербурга с декабря 2019 года проводят мониторинг потребностей города по товарам, которые можно было бы поставлять через офсетные контракты. Пока ни одного такого конкурса объявлено не было.

Соловейчик добавил, что первый конкурс планируется провести в конце лета – начале осени 2022 года. Он будет направлен на организацию выпуска 28 международных непатентованных наименований лекарственных средств. Председатель комитета также рассказал, что контракт будет заключен сроком на 10 лет, поставщик-инвестор должен будет завершить строительство или модернизацию производства за 36 месяцев, участниками конкурса могут быть только российские юрлица, а поставляемая продукция должна признаваться товаром российского происхождения в соответствии с законодательством РФ. Объем и цены на лекарства и другие требования к встречным инвестициям станут известны только при размещении конкурсной документации.

Власти Москвы с 2017 года заключают офсетные контракты. В настоящее время препараты по офсетному контракту для столичного здравоохранения поставляет «Биокад». В 2022 году к нему присоединятся Московский эндокринный завод и «Р-Опра» (входит в ГК «Р-Фарм»). Медизделия по офсетному контракту поставляет «Гемамед».

В конце мая 2022 года вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что Москва по офсетным контрактам на 2022 год закупила препараты от различных заболеваний и медизделия почти на 1,3 млрд рублей.