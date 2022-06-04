«Роскосмос» планирует запустить производство медкислорода в Калининграде за 1,5 млрд рублей

АО «Опытное конструкторское бюро «Факел», принадлежащее госкорпорации «Роскосмос», планирует построить в Калининграде воздухоразделительную установку по производству жидкого азота и медицинского кислорода. Необходимый объем инвестиций в проект оценивается в более чем 1,5 млрд рублей. АО «Опытное конструкторское бюро «Факел», принадлежащее госкорпорации «Роскосмос», планирует построить в Калининграде воздухоразделительную установку по производству жидкого азота и медицинского кислорода. Необходимый объем инвестиций в проект оценивается в более чем 1,5 млрд рублей.

Бюро разрабатывает инвестпроект «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы для создания криогенного цеха» и планирует реализовать его благодаря госпрограмме «Космическая деятельность России», чтобы привлечь бюджетные ассигнования. На данный момент, по информации регионального правительства, медицинский кислород в Калининградской области производится на местной установке Минобороны РФ, а также поставляется из российских регионов и импортируется из-за рубежа.

АО «Опытное конструкторское бюро «Факел» входит в состав ГК «Роскосмос». «Факел» был зарегистрирован в Калининграде в 1992 году. Выручка бюро за 2021 год составила 2,3 млрд рублей, чистая прибыль – 250,6 млн рублей.

В начале ноября 2021 года в Правительстве РФ объявили о намерении субсидировать до 20% стоимости закупки оборудования производителям медицинского кислорода. Предельный размер субсидии для приобретения одной новой криогенной установки составит 165–700 млн рублей в зависимости от заявленной мощности оборудования.

Фонд развития промышленности в декабре того же года одобрил льготный займ в размере 145 млн рублей на производство жидкого медицинского кислорода в Челябинске. Предполагается, что с помощью дополнительного финансирования инвестор – ООО «Челябтехгаз» – вдвое увеличит мощность производства кислорода (до 52 тонн в сутки), что на 95% закроет потребность медучреждений региона. Общий бюджет проекта оценивается в 291,2 млн рублей.