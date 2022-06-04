Bristol-Myers Squibb окончательно ушла из России

Американская Bristol-Myers Squibb (BMS) 2 июня окончательно ушла с российского рынка. О том, что BMS намеревается покинуть страну и передать свой бизнес другой компании, Vademecum сообщал в конце мая. Американская Bristol-Myers Squibb (BMS) 2 июня окончательно ушла с российского рынка. О том, что BMS намеревается покинуть страну и передать свой бизнес другой компании, Vademecum сообщал в конце мая.

BMS 18 мая начала передавать российский бизнес компании Swixx BioPharma – своему партнеру в Центральной и Восточной Европе. В России Swixx управляет ООО «Свикс Биофарма» и ООО «Свикс Хэлскеа». Совокупная выручка этих юрлиц в 2021 году составила 3,3 млрд рублей.

К концу июня 2022 года BMS закроет все клинические исследования (КИ), спонсируемые ею в России. Согласно Реестру клинических исследований, в настоящее время BMS проводит КИ препарата от болезни Крона, оно должно завершиться в 2024 году. В 2020-2021 годах были завершены КИ лекарств от бляшечного псориаза и системной красной волчанки. Компания также проводила КИ новых комбинаций ниволумаба (Опдиво) – от немелкоклеточный рака легкого (в комбинации с релатлимабом), метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы (в комбинации с доцетакселом), распространенной гепатоцеллюлярной карциномы (в комбинации с ипилимумабом).

Параллельно с появлением сообщений об окончательном уходе BMS из России, швейцарская Novartis 2 июня объявила, что возобновляет деятельность в Украине, но будет вести работу дистанционно. В компании приняли такое решение, убедившись, что обстановка в этой стране является безопасной и не будет представлять угрозы для сотрудников.

В марте 2022 года Novartis наряду с другими фармкомпаниями сообщила об ограничении работы в России. Компания отказалась от ведения инвестиционной и рекламной деятельности, а также приостановила набор новых добровольцев в текущие клинические исследования препаратов на территории РФ и заявила о временном отказе от проведения новых КИ.

В российских подразделениях зарубежных фармкомпаний также наблюдаются кадровые перестановки. Например, ООО «Пфайзер Инновации» (российское подразделение Pfizer) с 1 июня вместо Эрика Патруйярда возглавляет Никита Иванов.