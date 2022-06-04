Минздрав США расследует ситуацию с дефицитом детских смесей

Управление генерального инспектора (OIG) Министерства здравоохранения и социальных служб США 2 июня сообщило о начале проверки деятельности Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) из-за дефицита в стране детских смесей. Ранее FDA на несколько месяцев приостановило работу завода Abbott Nutrition в Мичигане из-за того, что четыре младенца после употребления продукции завода заразились сальмонеллой и бактерией Cronobacter sakazakii. Управление генерального инспектора (OIG) Министерства здравоохранения и социальных служб США 2 июня сообщило о начале проверки деятельности Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) из-за дефицита в стране детских смесей. Ранее FDA на несколько месяцев приостановило работу завода Abbott Nutrition в Мичигане из-за того, что четыре младенца после употребления продукции завода заразились сальмонеллой и бактерией Cronobacter sakazakii.

«Мы определим, следовало ли FDA процедурам проверки и отзыва детских смесей в соответствии с федеральными требованиями», – отмечается в сообщении OIG. Проверку планируют завершить в 2023 году.

Инцидент произошел в феврале 2022 года. Из четырех младенцев, отравившихся продукцией с завода Abbott Nutrition, двое скончались. Тогда FDA начало расследование и постановило отозвать все смеси Similac PM 60/40, Similac, Alimentum и EleCare, срок годности которых истекал 1 апреля 2022 года. Работу завода приостановили на три месяца. Производство возобновили 16 мая. Регулятор разрешил запустить завод только при условии найма независимых экспертов, которые будут обеспечивать производство в соответствии с утвержденными стандартами.

В Abbott Nutrition отмечали, что на полное возобновление производства в Мичигане уйдет около двух недель, а детское питание во всех штатах появится не ранее чем через восемь недель. Доля компании на американском рынке питания составляет около 43%. В начале мая стало известно, что именно такой процент детских смесей отсутствует на складах и в магазинах США. К концу мая дефицит вырос до 73%.

Из-за критичной ситуации с доступом к детскому питанию президент США Джо Байден 18 мая объявил о применении Закона об оборонном производстве (Defense Production Act, DPA), что должно было помочь с облегчением доступа производителей к компонентам для молочных смесей. Появилась возможность установить приоритетное перераспределение сырья для производства детского питания и создать возможность ускоренного импорта соответствующей американским стандартам продукции из-за рубежа транспортными самолетами Минобороны США.

Ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) также выразил обеспокоенность в связи с дефицитом детских смесей и ростом стоимости на жизненно необходимое лечебное питание. Цена на питание для детей, страдающих от истощения, по оценкам организации, может увеличиться на 16% из-за ситуации в Украине и приостановки работы завода Abbott Nutrition. Из-за роста стоимости продукции, отметили в ЮНИСЕФ, в ближайшие полгода около 600 тысяч детей могут остаться без специализированного питания, в том числе смесей из высококалорийной пасты с арахисом, маслом, сахаром и питательными веществами.