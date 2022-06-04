BMS покупает разработчика лекарств Turning Point Therapeutics за $4,1 млрд

Американская Bristol Myers Squibb (BMS) заявила, что приобретет разработчика лекарств Turning Point Therapeutics за $4,1 млрд, чтобы получить доступ к многообещающим таргетным методам лечения рака, сообщает Reuters.

Ведущий препарат Turning Point Therapeutics, «Репотректиниб», нацелен на мутации в определенных белках в организме, которые приводят к неконтролируемому росту клеток, что является признаком рака.

Bristol Myers заявила, что ожидает, что «Репотректиниб» станет стандартом терапии для некоторых пациентов с немелкоклеточным раком легкого. Это является прибыльным рынком для разработчиков лекарств, когда он будет одобрен.

«Репотректиниб», относящийся к классу препаратов, известных как ингибиторы тирозинкиназы, проходит испытания для лечения немелкоклеточного рака легкого и других запущенных солидных опухолей.

«Приобретение Turning Point Therapeutics еще больше расширяет нашу ведущую франшизу в области онкологии, добавляя лучший в своем классе высокоточный онкологический актив на поздних стадиях», – сказал главный исполнительный директор Bristol Myers Джованни Кафорио.

Продажи собственного препарата Bristol Myers от рака легких Opdivo упали ниже продаж блокбастера Keytruda от конкурирующей компании Merck.

Bristol Myers ожидает, что «Репотректиниб» будет одобрен в США во второй половине 2023 года.

gxpnews