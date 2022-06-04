Новый завод по производству вакцин в Сенегале получил от ЕИБ €75 млн

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в четверг выделил €75 млн ($80 млн) на финансирование строительства нового предприятия в Сенегале, которое будет производить вакцины против COVID-19 и другие вакцины для использования в Африке. Об этом сообщает Reuters.

Завод, управляемый базирующимся в Дакаре Институтом Пастера, призван помочь Африке снизить свою зависимость от импорта вакцин. Здесь будут производить вакцины против COVID-19, желтой лихорадки и других эндемических заболеваний.

ЕИБ и Европейский союз уже пожертвовали €5 млн в 2021 году на технико-экономические обоснования и подготовку проекта завода.

Институт Пастера надеется, что предприятие начнет производство вакцин до конца года. При полной мощности оно должно производить до 300 млн доз вакцины в год, говорится в заявлении ЕИБ.

Зависимость Африки от внешнего производства задержала выпуск вакцин от коронавируса в прошлом году. Сейчас показатели вакцинации остаются низкими во многих странах, в частности, из-за логистических проблем.

«Важно создать децентрализованные мощности по производству вакцин, чтобы устранить этот дисбаланс и в конечном итоге построить более безопасный и здоровый мир», – сказал Амаду Альфа Салл, директор Института Пастера в Сенегале.

Институтом в Дакаре совместно управляют правительство Сенегала и базирующийся в Париже Институт Пастера.

gxpnews