В медучреждение Красноярска шесть лет поставляли лекарства без лицензии

В Красноярске задержана подозреваемая в получении свыше 9 млн руб. от незаконной оптовой торговли лекарствами. Она поставляла их в медучреждение, не имея соответствующей лицензии.

Полиция Красноярска расследует уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Красноярска, которая занималась оптовой поставкой лекарственных препаратов в медицинское учреждение. Ее подозревают в получении более 9 млн руб. от незаконной предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе МВД.

Как выяснили правоохранители, с 2015 года по 2021 год компания занималась оптовой поставкой лекарственных препаратов в медицинское учреждение. Предпринимательница заключила соответствующие договоры, однако у нее не было лицензии на подобную деятельность.

В отношении предпринимательницы следователями МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство в особо крупном размере). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Артем Косенок

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