В Санкт-Петербурге проведут конкурс на заключение первого офсетного контракта

Комитет по промышленной политике Санкт-Петербурга разработал распоряжение о проведении конкурса на заключение первого офсетного контракта. Об этом сообщил «Ведомостям» председатель комитета Кирилл Соловейчик. Его планируют провести в конце лета — начале осени 2022 года. Он будет направлен на организацию выпуска 28 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов. Их перечень имеется в распоряжении издания.

«Контракт будет заключен сроком на 10 лет. Поставщик-инвестор должен будет завершить строительство или модернизацию производства за 36 месяцев. Участниками конкурса могут быть только российские юридические лица, а поставляемый товар должен признаваться товаром российского происхождения в соответствии с законодательством», — рассказал Соловейчик.

Он добавил, что объем и цены на лекарства и другие требования к встречным инвестициям станут известны только при размещении конкурсной документации. По данным комитета, власти Петербурга с декабря 2019 года проводят мониторинг потребностей города по товарам, которые можно было бы поставлять через офсетные контракты. Однако пока ни одного конкурса так и не было объявлено.

По мнению директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, в нынешних условиях офсетный контракт для производителей выглядит не слишком перспективно, так как крупное промышленное предприятие никогда не ориентируется на потребности одного региона, а Петербурга может быть недостаточно, чтобы обеспечить полную загрузку. Председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов рассказал изданию, что компании боятся также, что во время работы по контракту изменится стоимость комплектующих или других аспектов производства. В то же время партнер Strategy Partners Алексей Волостнов подчеркнул, что при апробированной производственной модели и подтвержденном бизнес-плане офсетный контракт — хороший инструмент для долгосрочной бизнес-экспансии.

С 2017 по 2021 год Москва заключила четыре офсетных контракта: три по созданию фармпроизводств (компании «Биокад», «Р-Опра» и «Московский эндокринный завод») и еще один на создание производства медизделий («Гемамед»).

В начале апреля правительство Московской области объявило конкурс на заключение второго офсетного контракта на поставку лекарств. Начальная минимальная цена – 4,5 млрд руб.

В конце апреля депутаты Госдумы поддержали в первом чтении изменения в законодательство об офсетных контрактах: минимальный порог инвестиций при из заключении предлагают снизить с 1 млрд до 100 млн руб. Законопроект также предусматривает возможность заключения межрегиональных офсетов.

Артем Косенок

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