Комбинация препаратов Novartis показала себя многообещающей в борьбе с раком головного мозга у детей

Комбинация пероральных препаратов швейцарской фармацевтической компании Novartis показала себя многообещающей в лечении подгруппы пациентов, страдающих распространенным детским раком головного мозга, сообщает Reuters со ссылкой на производителя лекарств.

На промежуточной стадии исследования у 47% пациентов, получавших два препарата, Tafinlar и Mekinist, наблюдалось уменьшение опухолей, что намного превышает показатель 11% в сравнительной группе участников, получавших стандартную химиотерапию.

Участники в возрасте от года до 17 лет страдали глиомами низкой степени злокачественности (LGG), наиболее распространенным раком головного мозга у детей, который ежегодно диагностируется у более чем тысячи детей в США.

В исследование были включены только те, у кого была обнаружена мутация, известная как BRAF V600, генетический фактор примерно от 15 до 20% случаев LGG у детей.

Среди дальнейших результатов исследования со 110 участниками среднее время без прогрессирования заболевания составило 20,1 месяца для тех, кто принимал комбинацию препаратов Novartis, по сравнению с 7,4 месяца для химиотерапии.

Новый кандидат на пероральное лечение также вызывал менее серьезные побочные эффекты, чем обременительная химиотерапия.

Данные, представленные на ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии (ASCO) в понедельник, будут представлены регулирующим органам в рамках запроса на одобрение, добавила Novartis.

gxpnews