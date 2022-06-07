Sandoz планирует нарастить использование биосимиляров во всем мире на 30% к 2030 году

Подразделение Novartis по производству биоаналогов и дженериков Sandoz намерено увеличить использование биосимиляров во всем мире на 30% к концу десятилетия. Чтобы достичь этой цели, компания запускает инициативу Act4Biosimilars, сообщает World Pharma News.

Программа направлена на то, чтобы «помочь решить проблему несправедливости и неравенства в отношении поддержания здоровья во всем мире». На практике это означает продвижение большего количества биосимиляров, которые являются очень близкими копиями незапатентованных биологических препаратов для лечения рака, аутоиммунных состояний и других заболеваний, среди более широкой популяции пациентов. У Sandoz конкретные цели: к 2030 году компания хочет увеличить потребление биосимиляров как минимум на 30% в более чем 30 странах.

В руководящем комитете, возглавляющем эту программу, состоят представители академических кругов, фармацевтов и групп пациентов, в том числе профессор Торе Квин, заведующий кафедрой ревматологии в Университете Осло, и профессор Михаэль Вихманн, доктор медицинских наук, глобальный руководитель отдела медицины в Sandoz.

На сайте Actiosimilars.com опубликовано 12 целей программы. К ним относятся обеспечение справедливого ценообразования, привлечение пациентов к принятию решений о лечении и оптимизация разработки биосимиляров.

«В результате своей доступности биоаналоги открыли новую сферу возможностей для пациентов, позволив биологическим лекарствам стать более доступными для тех, кто нуждается в этих передовых, меняющих жизнь методах лечения, – отметила генеральный директор европейского подразделения Digestive Cancers Зорана Маравич. – Однако до тех пор, пока мы не устраним существующее неравенство в доступе к биоаналогам, слишком много пациентов будут по-прежнему упускать возможность лечения самыми лучшими лекарствами».

Act4Biosimilars поддерживается спонсором-основателем Sandoz, компанией-пионером и мировым лидером в области биоаналогов, которая разработала и представила пациентам первый биоаналог 16 лет назад.

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