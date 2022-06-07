FDA одобрило вакцину GSK против кори, паротита и краснухи

Вакцина GSK «Приорикс» против кори, паротита и краснухи получила одобрение американского регулятора FDA. Препарат уже одобрен во множестве стран мира, в том числе и в России.

Британская GSK заявила, что вакцина «Приорикс» для профилактики кори, эпидемического паротита (свинки) и краснухи получила одобрение американского регулятора FDA. Препарат может вводиться двумя дозами, а также может быть введен в качестве второй дозы лицам, которые ранее были вакцинированы первой дозой другой вакцины, направленной против этих заболеваний.

В настоящее время «Приорикс» одобрен более чем в 100 странах мира, включая ряд европейских стран, в том числе и в России. На сегодняшний день по миру распределено более 800 млн доз препарата.

«Мы гордимся тем, что впервые делаем «Приорикс» доступным в США, предоставляя поставщикам возможность.. защитить пациентов от этих высококонтагиозных заболеваний», — заявила глава отдела вакцин GSK в США Джуди Стюарт.

Reuters пишет, что согласно исследованию американского правительства, опубликованному в прошлом месяце, во время пандемии COVID-19 дети начали получать меньше вакцин. Они пропускали визиты к врачу, а многие штаты снизили требования к вакцинации из-за дистанционного обучения. В последние годы вспышки кори происходят по всему миру, пишет издание. В 2019 году было зафиксировано более 400 тыс. случаев заболевания.

«Приорикс», «Приорикс Тетра» и вакцина против ветряной оспы «Варилрикс» принесли GSK около 260 млн фунтов стерлингов (325,99 млн долл.) в прошлом году.

GSK в настоящий момент занята выделением своего бизнеса в области потребительских товаров для здоровья в отдельную компанию. При этом производитель намерен уделять особое внимание вакцинам и рецептурным средствам.

Николай Соколов

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