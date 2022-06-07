Маткапитал предложили использовать для лечения детей с орфанными заболеваниями

Омбудсмен предложила разрешить направлять маткапитал для лечения детей с орфанными заболеваниями. Предложение направлено в правительство.

Средства материнского капитала предложили использовать для лечения детей с орфанными заболеваниями. С таким предложением обратилась к правительству уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом говорится в докладе о деятельности омбудсмена за 2021 год.

Отмечается, что проблема лекарственного обеспечения лиц, страдающих редкими заболеваниями сохраняется, несмотря на работу фонда «Круг добра». «Сохраняет актуальность проблема поэтапного расширения направлений использования материнского капитала. В частности, предлагается разрешить его использование для покупки лекарственных препаратов для лечения детей, страдающих орфанными заболеваниями, спинальной мышечной атрофией, сахарным диабетом и муковисцидозом», – говорится в докладе.

В докладе отмечается, что в июне 2021 года участники заседания Экспертного совета при уполномоченном по правам человека поддержали идею расширить использование маткапитала.

В декабре прошлого года основатель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась Минтруду и Минздраву с предложением наделить одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение, выходящее за рамки ОМС. Детский омбудсмен указала, что порой поставленный ребенку сложный диагноз либо проблемы со здоровьем, например, из-за несчастного случая, дорожно-транспортного происшествия, часто требуют от семьи значительных финансовых затрат.

«Либо это дорогостоящее лечение, либо это диагностика. Потому что бывает так, что еще не установлен диагноз, либо диагноз установлен, но нет еще статуса, что ребенок инвалид, потому что в статусе ребенка-инвалида уже получают поддержку от государства, все необходимое. Как правило, обеспечивается через министерство труда за счет бюджета государства, но бывают случаи — какая-то травма, несчастный случай, либо заболевание, которое требует незамедлительных действий», — сказала Волынец.

Изначально маткапитал можно было расходовать по трем направлениям: обучение ребенка, накопительная часть пенсии матери и улучшение условий жизни. Постепенно направления использования этих средств расширяются.

Ринат Васбеев

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