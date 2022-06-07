Росздравнадзор призвал маркетплейсы принять меры против продавцов рецептурных препаратов

Росздравнадзор предостерег маркетплейсы от продажи рецептурных препаратов и призвал принять меры к продавцам, которые незаконно реализуют контрафактные и рецептурные препараты на их площадках. Служба провела встречу с представителями онлайн-магазинов.

Росздравнадзор предостерег маркетплейсы от продажи рецептурных препаратов и призвал принять меры к продавцам, которые незаконно реализуют контрафактные и рецептурные препараты. В службе провели рабочее совещание с представителями крупнейших российских агрегаторов и маркетплейсов, предоставляющих свои площадки для реализации лекарственных препаратов, – Ozon, Wildberries, Магнит, Delivery Club, Авито и ВКонтакте. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, поводом для встречи стали нарушения закона при продаже лекарств на страницах сайтов-агрегаторов.

«В последнее время Росздравнадзором выявлено, что в разделах «БАД» и «Товары для здоровья» размещаются и реализуются с нарушением действующего законодательства (без лицензии на фармацевтическую деятельность и разрешения на дистанционную продажу) рецептурные фармпрепараты, а также лекарственные средства, не имеющие инструкции на русском языке, то есть не зарегистрированные на территории России», — отметили в Росздравнадзоре.

Как уточнили в службе, только за десять дней было заблокировано 89 страниц, содержащих запрещенную информацию. Представители маркетплейсов заверили, что будут оперативно пресекать незаконную деятельность продавцов, а также регулярно перепроверять ассортимент препаратов на своих страницах.

В мае пользователи соцсетей обнаружили доставку рецептурных лекарств на Wildberries, хотя их онлайн-продажа запрещена. В описании препаратов указано, что они относятся к категории БАД. Корреспонденту «ФВ» удалось сделать заказ препарата «Арепливир». По данным СМДЛП, как оказалось, он был продан еще в 2020 году.

Артем Косенок

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