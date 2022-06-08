Тирзепатид улучшил состояние почек у больных сахарным диабетом 2 типа

Результаты поискового анализа данных исследования SURPASS-4 продемонстрировали, что на фоне применения тирзепатида у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и высоким риском развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, развивается меньше нежелательных явлений со стороны почек, чем в группе сравнения. Особенно это касалось частоты развития впервые выявленной микроальбуминурии, пишет MedicalXpress.

В анализ вошли данные почти 2 тыс. пациентов, получавших тирзепатид или инсулин гларгин в зависимости от группы. У всех участников (возраст старше 18 лет) был подтвержденный диабет 2 типа и повышенный сердечно-сосудистый риск.

Было показано, что применение тирзепатида статистически значимо снижает риск развития осложнений со стороны почек. Кроме того, ранее было показано, что тирзепатид также помогает пациентам с ожирением снизить массу тела на более чем 20%.

Тирзепатид является первым и пока единственным одобренным FDA агонистом рецепторов GIP и GLP-1. Препарат был зарегистрирован на территории США в мае 2022 года.

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