CanSino и Pfizer прекратили сотрудничество по вакцинам

Китайская компания CanSino Biologics расторгла соглашение с Pfizer по разработке и производству менингококковой вакцины MCV4. Это была первая сделка такого рода между китайской фирмой и транснациональной компанией.

Китайская CanSino Biologics расторгла 10-летнее соглашение с американским фармацевтическим гигантом Pfizer по разработке менингококковой вакцины MCV4. Об этом сообщает китайское издание Yikai Global. В прошлом году вакцина получила одобрение китайских регулирующих органов.

После объявления этой информации цена акций CanSino, торгуемых в Шанхае, выросла на 4,81%, до 180,16 юаней (27 долл.).

Китайская компания не объяснила своего решения, но заявила, что достигла с Pfizer мирового соглашения. По данным CanSino, сворачивание сделки может повлиять на продажи MCV4 в краткосрочной перспективе, но это, скорее всего, не окажет негативного влияния на деятельность и финансы компании и не нанесет ущерба интересам акционеров.

Соглашение было подписано в 2020 году. Yikai Global пишет, что это первый случай, когда китайский производитель отвечал за исследования, разработку и производство препарата, а транснациональная корпорация — за его продвижение. В какой-то момент игроки на рынке думали над тем, можно ли применить такую ​​модель к вакцинам от COVID-19.

На сегодняшний день CanSino не получила никакого дохода от продаж MCV4, а у компании Pfizer не осталось непроведенных платежей по сделке.

Фото: goldenshrimp

Николай Соколов

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