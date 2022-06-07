В Центре лекобеспечения оценили закупку препаратов по программе ВЗН

Все пациенты в России полностью обеспечены препаратами по программе «14 ВЗН». Их хватит как минимум на два года, сообщили в Центре лекобеспечения.

Российские пациенты обеспечены лекарствами по программе «14 высокозатратных нозологий (ВЗН)» как минимум на два года. Об этом на «круглом столе» на тему «Совершенствование законодательства РФ по вопросам оказания медицинской помощи больным с неврологическими заболеваниями» в Совете Федерации рассказала руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина.

«В настоящее время по программе высокозатратных нозологий все пациенты обеспечены в полном объеме, также у нас уже в настоящее время идет адаптация за счет средств 2023 года и 2024 года, в том числе двухлетних контрактов. И можно с уверенностью сказать, что гарантия обеспечения пациентов всеми препаратами, в том числе которые производятся зарубежными производителями, уже подтверждена как минимум на двухлетний период», — завила она (цитата по ТАСС).

В середине мая Максимкина заявляла, что потребности пациентов в России обеспечены на текущий год в полном объеме, ни один зарубежный производитель лекарств не ушел с российского рынка. По ее словам, в рамках программы «14 ВЗН» только 15 из 47 МНН производятся исключительно российскими компаниями. Также она добавила, что в этом году в стране число пациентов с мукополисахаридозом, которым закупают лекарства, выросло на треть. В 2021 году их было 35 человек, сейчас — 47.

Артем Косенок

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