Россия и Египет договорились о совместном создании радиофармацевтических препаратов

АО «Русатом Хэлскеа» (интегратор в области радиационных технологий для медицины и промышленности в контуре Госкорпорации «Росатом») и египетская фармацевтическая компания Pharco Pharmaceuticals подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома».

Подписание документа состоялось в рамках I Панафриканской выставки и конференции Africa Health ExCon 2022, посвященной рынку здравоохранения и фармакологии.

В частности, стороны договорились о развитии сотрудничества по проектам совместной разработки и производства радиофармацевтических препаратов, проведения доклинических, клинических исследований, регистрации и вывода разработанных продуктов на рынок Арабской Республики Египет, стран Евразийского экономического союза и других государств, говорится в сообщении.

«Радиофармацевтическая отрасль сегодня – одно из наиболее динамично развивающихся направлений в медицине. Причиной тому высокая востребованность радиофармпрепаратов врачами и пациентами. Радиотерапия требуется для диагностики и лечения примерно у 50% пациентов с онкологическими заболеваниями, а в мире ежегодно выявляется около 20 млн новых случаев. Кроме того, радиофарма активно применяется в ряде других нозологий: кардиологии, ревматологии, эндокринологии. С развитием медицинской науки этот перечень, уверен, будет расширяться. Я рад, что в лице компании Pharco Pharmaceuticals, возглавляемой доктором Шерином Хелми, мы нашли партнеров и единомышленников. Совместно мы сможем не только наладить эффективное производство, но и разработать новые препараты, которых очень ждут врачи и пациенты во всем мире», – отметил генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Игорь Обрубов.

«Мы высоко ценим сотрудничество с компанией „Русатом Хэлскеа” в области радиофармацевтики. Эта новая для Египта область имеет важное применение в лечении онкологических заболеваний. Мы с нетерпением ждем начала совместных исследований и разработки новых вариантов лечения онкологических пациентов», – сказал генеральный директор компании Pharco Pharmaceuticals доктор Шерин Хелми.

Как стало известно ранее, «Росатом» построит в Обнинске завод по производству радиофармацевтических препаратов.

gxpnews