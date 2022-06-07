«Биокад» запатентовал ПЦР-тест для выявления рака легких

Сотрудники российской компании «Биокад» запатентовали тест-систему, которая помогает выявить мутации в гене EGFR, сообщает ТАСС со ссылкой на Евразийскую патентную организацию (ЕАПО).

«Исследователи „Биокада” запатентовали новейшую тест-систему, с помощью которой в гене EGFR можно обнаружить мутации или делецию, потерю участка гена, сигнализирующие о вероятном развитии определенного типа НМРЛ. Система позволяет не только выявить рак на ранней стадии, но и спрогнозировать его возможное развитие в тот или иной подтип. Соответственно, врач может подобрать персонифицированную, то есть настроенную под пациента программу лечения, чтобы добиться максимального эффекта и существенно снизить вероятность рецидива», – рассказали в ЕАПО.

В патентной организации отметили, что с помощью этого метода на стыке биотехнологий, молекулярной биологии и медицины можно сформулировать эффективное терапевтическое лечение немелкоклеточного рака легких (НМРЛ). По данным ЕАПО, патент «Биокада» стал 18-тысячным действующим евразийским патентом.

Ежегодно в мире выявляют около 2 млн больных раком легких. 85% всех случаев приходится на НМРЛ.

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