В России пациенты обеспечены лекарствами по программе 14 ВЗН на два года

Российские пациенты обеспечены лекарствами по программе 14 высокозатратных нозологий (ВЗН) как минимум на два года. Об этом в понедельник, 6 июня, в ходе круглого стола «Совершенствование законодательства РФ по вопросам оказания медицинской помощи больным с неврологическими заболеваниями» в Совете Федерации сообщила руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина.

«В настоящее время по программе высокозатратных нозологий все пациенты обеспечены лекарствами в полном объеме, также у нас уже в настоящее время идет адаптация за счет средств 2023 и 2024 годов, в том числе двухлетних контрактов. И можно с уверенностью сказать, что гарантия обеспечения пациентов всеми препаратами, в том числе теми, которые производятся зарубежными производителями, уже подтверждена как минимум на двухлетний период», – цитирует Максимкину ТАСС.

Федеральная программа 14 ВЗН предусматривает льготное обеспечение Минздравом лекарствами пациентов с такими заболеваниями, как гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз, гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типа, апластическая анемия неуточненная, наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта – Прауэра), а также лиц после трансплантации органов или тканей.

Минздрав ранее заявил, что потребность по 14 ВЗН в первой половине года полностью законтрактована.

gxpnews