Госдума в первом чтении одобрила дополнительные изменения для противодействия санкциям

Госдума в первом чтении приняла законопроекты, которые вносят изменения в первый пакет антисанкционных мер. Они направлены на уточнение норм в отношении параллельного импорта, а также вводят мораторий на применение антимонопольных запретов.

Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроекты, которые вносят изменения в Федеральный закон от 08.03.2022 №46-ФЗ, направленный на обеспечение устойчивого экономического развития в условиях санкционного давления со стороны иностранных государств.

Мораторий на антимонопольные запреты

Один из них касается закупок у единственного поставщика. Согласно предложенным изменениям, запреты на ограничивающие конкуренцию соглашения, акты и действия федеральных и региональных органов власти, а также государственных внебюджетных фондов и Центрального банка не будут распространяться в случае установления правительством особых случаев закупки у единственного поставщика, предусмотренных 1 и 2 частями статьи №15 в ФЗ-46.

Теперь у региональных властей появилось исключительное право определять новые случаи и порядок закупок у единственного контрагента, а также возможность внесения изменений в существенные условия контракта, пояснили в Федеральной антимонопольной службе.

Изменения позволят нивелировать риск срыва сроков исполнения контрактов и изменения цены, а также решить проблему невозможности закупки определенных товаров, работ или услуг для нужд региона, считают ФАС. При этом решение главы региона должно быть обосновано срочностью закупки, ее предметом и невозможностью конкурентной закупки в каждом конкретном случае, утверждают в службе.

Параллельный импорт

Второй законопроект вносит изменения в статью 18 ФЗ-46 и касается легализации параллельного импорта. Документ уточняет, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах или группах товаров, перечень которых устанавливается правительством в соответствии с частью 13 статьи 18 ФЗ-46, не является нарушением.

Таким образом, законопроект ограждает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности, говорится на сайте Госдумы.

Фото: duma.gov.ru

Маргарита Грошева

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