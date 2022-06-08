Biogen приобрела права на первый в своем классе препарат от болезни Паркинсона

Biogen заключила лицензионное соглашение стоимостью 722,5 млн долл. с Alectos Therapeutic, сообщает издание PharmaPhorum. Соглашение предоставляет Biogen глобальные права на селективный ингибитор GBA2 AL01811, который может стать первым в своем классе пероральным средством для лечения болезни Паркинсона. Он будет воздействовать на патологические механизмы, лежащие в основе этого нейродегенеративного заболевания.

В заявлении Biogen говорится, что AL01811 предназначен для устранения дисфункции лизосом — органелл, которые играют жизненно важную роль в функционировании клеток, разрушая их изношенные части. При болезни Паркинсона их работа нарушается.

Препарат Alectos помогает поддерживать необходимый уровень pH в лизосомах. Гипотетически это может помочь восстановить их активность и замедлить прогрессирование болезни.

Сделка включает авансовый платеж в размере 15 млн долл. Наряду с этим платежом Biogen может потратить до 77,5 млн долл. на разработку препарата, а также выплатить Alectos до 630 млн долл. по достижении определенных коммерческих целей, если AL01811 выйдет на рынок и окажется эффективным.

Biogen и Alectos будут сотрудничать в области доклинических исследований AL01811, а если он достигнет стадии клинических испытаний, то Biogen возьмет на себя проект полностью.

Болезнь Паркинсона является вторым наиболее распространенным нейродегенеративным заболеванием в мире. Против него не существует одобренных методов лечения, способных замедлить прогрессирование заболевания. Современные методы лечения направлены на повышение уровня дофамина, нейротрансмиттера, который истощается при болезни.

Николай Соколов

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