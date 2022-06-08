Novartis подверглась атаке хакеров

Компания Novartis подверглась кибератаке в конце прошлой недели, пишет сайт Bleeping Computer. При этом хакерская группа Industrial Spy выложила данные, которые, по-видимому, были украдены из лабораторий Novartis несколько месяцев назад, поскольку в файлах на опубликованном хакерами скриншоте указана дата 25 февраля.

Industrial Spy заявила, что данные связаны с технологией и испытаниями лекарственных средств на основе РНК и ДНК от Novartis, которые были украдены «непосредственно из лабораторной среды завода-изготовителя».

По данным Bleeping Computer, хакерская группа предлагала продать данные в виде нескольких файлов размером 7,7 МБ за 500 тыс долл. в биткойнах. Неясно, располагала ли Industrial Spy какими-либо другими данными, украденными у Novartis.

«Novartis знает об этом случае. Мы тщательно изучили его и можем подтвердить, что конфиденциальным данным ничего не угрожает. Мы очень серьезно относимся к конфиденциальности и безопасности данных и внедрили стандартные отраслевые меры в ответ на такого рода угрозы, чтобы обеспечить безопасность наших данных», — прокомментировали ситуацию в Novartis изданию The Endpoints.

Novartis не уточнила, как именно хакеры получили доступ к файлам или какие данные были украдены. Однако известно, что Industrial Spy использует программы-вымогатели. Согласно Bleeping Computer, нет никаких доказательств того, что устройства компании были зашифрованы.

Николай Соколов

pharmvestnik