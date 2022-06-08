RNC Pharma сообщила о сокращении в апреле количества стран-отправителей фармсубстанций

В апреле этого года сократилось общее количество стран-отправителей (в том числе транзитеров) активных фармацевтических ингредиентов (АФИ). Всего отгрузки за период осуществлялись из 25 стран (кроме поставок из стран ЕАЭС), при том что годом ранее речь шла о 36 направлениях поставок. Относительно апреля прошлого года заметно сократились объемы ввоза фармсубстанций из Китая и Германии, при этом отмечен серьезный рост натуральных объемов поставок из таких регионов, как Голландия (в 3 раза), Испания (в 2,9 раза), Австрия (на 50%). Надо отметить также рост поставок из Индии, долгосрочная динамика тут зафиксирована на уровне 3,5%. При том что по итогам марта здесь наблюдался серьезный провал, сообщили аналитики RNC Pharma.

Суммарный объем поставок АФИ в Россию за первые четыре месяца 2022 года достиг 73,2 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Относительно аналогичного периода прошлого года сумма практически не изменилась: динамика при расчете в рублях составила +0,5%. Натуральные же объемы поставок выросли кардинально. Всего за период было поставлено 6,5 тыс. тонн фармсубстанций, это на 15% больше, чем годом ранее. Правда, основной объем и вклад в динамику обеспечили первые месяцы года, в частности поставки в январе и феврале.

Итоги апреля 2022 года демонстрировали разнонаправленную динамику. Денежный объем отгрузок относительно апреля прошлого года увеличился на 29%, натуральная динамика же ушла в минус, здесь фиксируется -14%. Происходило это не столько за счет роста цен, сколько за счет изменения ассортимента поставляемой продукции. При этом средняя цена заметно выросла, в анализируемом периоде она составляла порядка 17 тыс. руб. за килограмм. Примечательно, что в текущем году показатель помесячной динамики в тоннах достигал максимальных значений в январе, затем начал сокращаться, годом ранее пик натуральных отгрузок пришелся на март.

С точки зрения денежного объема рейтинг по объемам поставок фармсубстанций за январь—апрель возглавляет осимертиниб. Годом ранее отгрузок продукта зафиксировано не было, хотя процесс локализации производства препарата стартовал еще в 2020 году. Тогда были выпущены первые серии препарата «Тагриссо» на мощностях «АстраЗенека Индастриз» в Калужской области. Максимальную же динамику среди топовых МНН (в ТОР20) относительно января—апреля прошлого года показал панкреатин (рост в 5,5 раза в рублях). Данная позиция поставлялась из шести различных стран, а основной объем был закуплен компанией «Верофарм», на мощностях которой производится препарат «Креон». Абсолютным же рекордсменом с точки зрения рублевой динамики за период стал ребамипид, в двадцатку наименование не попало, но здесь зафиксирован рост отгрузок в 101 раз. Продукт закупали сразу три компании, но основной объем ввозился в интересах «Про.Мед.Цс», которая локализовала выпуск препарата «Ребагит» на мощностях «ЗиО-Здоровье» в Подольске.

В отношении натуральных объемов поставок в ТОР20 МНН максимальную динамику показала лактулоза, отгрузки за год выросли в 30 раз, основной объем был поставлен в интересах «Верофарм», компания выпускает препарат «Дюфалак». Значительную динамику продемонстрировали также поставки диосмина (рост в 6,4 раза), закупали его 7 производителей, основной объем и динамику обеспечили закупки «Биннофарм групп», компания производит препарат «Венарус».

Артем Косенок

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