Johnson & Johnson обвинили в срыве контракта на производство вакцин

Производящая вакцину против COVID-19 компания Emergent BioSolutions обвинила J&J в неисполнении контракта. Сумма задолженности составляет до 420 млн долл.

Emergent BioSolutions, которая занимается производством фармацевтических препаратов, обвинила Johnson & Johnson в нарушении заключенных соглашений. Emergent заявила, что J&J не закупила минимальное количество вакцин от COVID-19, которое было прописано в договоре с компанией, пишет Reuters.

Emergent считает, что J&J смогла рассчитать количество необходимых ей вакцин и решила отказаться от соглашения вместо того, чтобы выполнить минимальные требования. По словам Emergent, если соглашение будет расторгнуто, J&J останется должна от 125 млн до 420 млн долл.

Ранее использование вакцины J&J против COVID-19 было приостановлено в США, поскольку FDA ограничило ее использование из соображений безопасности.

Также J&J решила не указывать прогнозы продаж вакцины против COVID-19 в своих отчетах из-за избытка предложения, вызванного низким спросом на такие препараты во всем мире. «Поскольку рыночный спрос на все вакцины против COVID-19 в настоящее время сталкивается с проблемами из-за глобального избытка предложения и неопределенности в отношении вакцин на развивающихся рынках, мы приняли решение приостановить прогноз продаж нашей вакцины», — заявлял финансовый директор J&J Джозеф Волк.

Производство на заводе Emergent в американском Балтиморе было ненадолго приостановлено в прошлом году из-за производственной ошибки. Работники случайно смешали ингредиенты вакцин компаний AstraZeneca и J&J.

Николай Соколов

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