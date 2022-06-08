Фавипиравир могут включить в укладки для скорой помощи

Минздрав РФ пересмотрит комплектацию укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи. В частности, туда могут войти фавипиравир от COVID-19 и медицинский жгут с системой «турникет-закрутка». Помимо этого, будет уточнено описание медизделий, уже включенных в номенклатуру укладки, – гемостатических средств, ларингоскопов, комплектов белья для рожениц и других. Минздрав РФ пересмотрит комплектацию укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи. В частности, туда могут войти фавипиравир от COVID-19 и медицинский жгут с системой «турникет-закрутка». Помимо этого, будет уточнено описание медизделий, уже включенных в номенклатуру укладки, – гемостатических средств, ларингоскопов, комплектов белья для рожениц и других.

Поправки планируется внести в требования к комплектации укладок для оказания скорой медицинской помощи, утвержденные приказом Минздрава №1165н от 28 октября 2020 года.

В перечень лекарств планируется внести фавипиравир в форме таблеток для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 на дому. Оснащаться им будут только бригады, осуществляющие выезд к пациентам, больным коронавирусной инфекцией. Кроме того, в перечень войдет миорелаксант бромид рокурония, а также раствор цинка бисвинилимидазола диацетат для внутримышечного введения.

Из медизделий в укладках появится кровоостанавливающий жгут типа «турникет-закрутка» для остановки артериального кровотечения с фиксацией времени наложения, а также стилет для воздуховода при интубации.

Помимо этого, изменения будут внесены в описание позиций ларингоскопов, роторасширителей, комплектов белья для рожениц, а также гемостатических перевязочных средств на основе хитозана – они должны быть антимикробными с содержанием вещества или его соли не менее 30 грамм.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту изменений в приказ, поправки разработаны для актуализации требований ‎к комплектации препаратами и медизделиями наборов для оказания скорой помощи. Документ, в случае его утверждения, вступит в силу 1 января 2023 года.

Фавипиравир вошел в рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции в июне 2020 года для тяжелых форм заболевания, а для легких – в октябре 2020 года. Препарат включен в перечень ЖНВЛП, в России регудостоверениями на лекарства с МНН фавипиравир в форме таблеток владеют компании «Кромис» (совместное предприятие «ХимРар» и Российского фонда прямых инвестиций), «Промомед», «Р-Фарм», «Фармасинтез», «Нанолек» и «Алиум».

Из российских производителей жгут «турникет-закрутка» с циферблатом выпускает резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» – компания «Медплант». По данным реестра Росздравнадзора, стерильные гемостатические средства на основе хитозана с антимикробным действием выпускает компания «Мединфарм» под брендом «Гемоспас БИО», одна из форм его выпуска составляет 35 грамм.