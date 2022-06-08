Компания «Рафарма» сообщила об открытии R&D-лаборатории

На мощностях АО «Рафарма» 1 июня заработала научно-исследовательская лаборатория. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Открытие R&D-лаборатории ознаменует собой новый этап развития производственного комплекса компании. Благодаря новому исследовательскому центру „Рафарма” расширяет свои возможности в области исследования и разработки лекарственных препаратов. Это позволит расширить и ускорить разработку и вывод на рынок новых востребованных продуктов, которые будут производиться по полному циклу на собственных мощностях», – говорится в сообщении.

R&D-подразделение компании оборудовано современным аналитическим и технологическим оборудованием, подчеркнули в компании.

«Инвестиции в центр разработки позволят активнее формировать нематериальные активы компании, усилить свои позиции на освоенных рынках и выйти на новые территории», – отметили в «Рафарме».

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