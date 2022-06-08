Азитромицин позволил детям с муковисцидозом меньше болеть пневмониями

Часто используемый антибиотик широкого спектра действия азитромицин при профилактическом применении способствовал снижению частоты развития и степени тяжести пневмоний легких у детей с муковисцитозом. Об этом пишет MedicalXpress.

У больных муковисцидозом в легких скапливается густая слизь, что провоцирует развитие тяжелых инфекционных воспалений легких. Это может привести к длительному и частому пребыванию детей в стационаре. В данном исследовании продолжительностью 10 лет оценивалось состояние 130 детей (наблюдение осуществлялось с момента диагностик муковисцидоза вскоре после рождения до достижения пациентами трех лет). Целью исследования была оценка влияния профилактического применения азитромицина на степень воспаления легких и течения инфекционных заболеваний.

Согласно собранным данным, азитромицин действительно снижает выраженность респираторных симптомов, сокращает продолжительность госпитализаций и потребность во внутривенном введении антибиотиков при лечении пневмоний. Кроме того, дети, получавшие азитромицин профилактически, реже заболевали и попадали в стационар. Также данные препарат подтвердил свою безопасность для использования среди детей младшего возраста.

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