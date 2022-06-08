Pfizer инвестирует $120 млн в производство Paxlovid в США

Pfizer объявила о планах инвестировать $120 млн в свое предприятие в Каламазу, штат Мичиган, США, для производства перорального препарата от COVID-19 Paxlovid («Нирматрелвир» + «Ритонавир»).

Новые инвестиции помогут расширить производство активных фармацевтических ингредиентов (API) и зарегистрированных исходных материалов (RSM). Они используются для производства нового основного ингибитора протеазы (Mpro), «Нирматрелвира».

Это расширение создаст более 250 производственных рабочих мест на предприятии в Каламазу.

Pfizer заявила, что расширение производства API и RSM для «Нирматрелвира» позволит увеличить объем поставок Paxlovid для удовлетворения мирового спроса. На сегодняшний день компания отправила 12 млн курсов Paxlovid в 37 стран, в том числе 5 млн в США.

«Предприятие в Каламазу использует некоторые из наших самых инновационных производственных технологий и играет важную роль в борьбе Pfizer с коронавирусом, производя на сегодняшний день почти миллиард доз вакцины против COVID-19. Благодаря этому расширению мы продолжим инвестировать в следующее поколение устойчивости производства и цепочки поставок», – сказал главный директор Pfizer по глобальным поставкам Майк Макдермотт.

В Каламазу компания также планирует расширить производство модульной асептической обработки (MAP) стерильных инъекционных фармацевтических препаратов.

gxpnews