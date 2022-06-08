В «Сириусе» начали разрабатывать препараты для преодоления устойчивости к антибиотикам

Ученые университета «Сириус» начали разрабатывать препараты, которые смогли бы преодолеть устойчивость организма к антибиотикам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

«Научная группа разрабатывает вакцины против внутриклеточных бактериальных инфекций, что, возможно, позволит решить одну из глобальных проблем здравоохранения – растущую устойчивость бактерий к антибиотикам», – гласит сообщение.

По информации университета, широкое использование антибиотиков в сфере здравоохранения и в сельском хозяйстве привело к кризисной ситуации с возникновением форм бактерий, устойчивых к антибиотикам. Один из способов справиться с такими патогенами – разработать вакцины против бактериальных инфекций.

«Реализуемый проект для России уникален, так как на сегодняшний день в нашей стране практически нет технологий разработки и производства РНК-вакцин. В ходе работы будет разработан не один препарат, а технологическая платформа вакцин на основе мРНК, благодаря которой можно будет модифицировать вакцину, разработанную против модельных бактериальных патогенов, под любую инфекцию», – говорится в сообщении.

Ученые сейчас отрабатывают масштабируемую технологию в лабораторных условиях. К этому проекту смогут присоединиться аспиранты, которые поступили в «Сириус» в 2022 году.

Как стало известно ранее, в «Сириусе» тяжелобольных пациентов планируют лечить инновационными препаратами.

gxpnews