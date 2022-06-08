Минздрав России выдал компании «Рафарма» РУ на препарат «Олирамус»

Министерство здравоохранения Российской Федерации выдало компании «Рафарма» регистрационное удостоверение (РУ) ЛП-№(000744)-(РГ-RU) на препарат «Олирамус» (МНН эверолимус). Препарат будет доступен пациентам в трех дозировках (2,5 мг, 5 мг, 10 мг). Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Олирамус» – противоопухолевый препарат класса ингибиторов протеинкиназ (ингибиторы киназы мишени рапамицина у млекопитающих – mTOR) для приема внутрь. Лекарственное средство показано к применению у взрослых пациентов при следующих состояниях:

Распространенный и/или метастатический почечно-клеточный рак при неэффективности антиангиогенной терапии.

Распространенные и/или метастатические нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта и легкого.

Гормонозависимый распространенный рак молочной железы у пациенток в постменопаузе в комбинации с ингибитором ароматазы после предшествующей эндокринной терапии.

«Механизм действия препарата „Олирамус” обусловлен подавлением работы белка протеинкиназы, тем самым снижается кровоснабжение опухоли и замедляется рост и распространение раковых клеток. Эффективность, переносимость и безопасность „Эверолимуса” подтверждены в большом количестве клинических исследований», – говорится в сообщении.

АО «Рафарма» вместе с ЗАО «ФармФирма „Сотекс”» составляет основу производственного сегмента ГК «Протек», подчеркнули в компании.

gxpnews