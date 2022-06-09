ФРП предоставит займ для еще одного московского фармпроизводителя

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил предоставление льготного займа компании ООО «Брайт Вэй Индастриз» для организации производства готовых лекарственных препаратов на площадке «Технополис Москва – Алабушево». Компания намерена выпускать 13 препаратов: азитромицин, амиодарон, амлодипин, аторфастатин, бисопролол, карведилол, индапамид, каптаприл, клопидогрел, метопролол, моксифлоксацин и эналаприл. Препараты включены в список импортозамещения Минпромторга России.
На первом этапе (с 2023 года) планируется выпускать порядка 12,6 млн упаковок лекарственных средств в год. После выхода на полную мощность в 2025 году 16,7 млн упаковок в год.
По большинству препаратов доля импорта на российском рынке превышает 30%, а в некоторых случаях достигает 60-70%, свидетельствуют данные компании. Реализация проекта позволит сократить зависимость от зарубежных поставок и снизить риск прекращения производства в России ввиду недоступности субстанций.
Общий бюджет проекта составляет 1,56 млрд рублей, из которых 500 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа. В ходе реализации проекта будет создано 337 рабочих мест, из них 26 высокопроизводительных.