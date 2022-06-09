Bristol-Myers урегулировала иск по обвинению в борьбе с дженериками

Bristol-Myers Squibb (BMS) урегулировала иск, в котором ее обвиняли в препятствовании конкуренции со стороны дженериковых препаратов. Об этом пишет Endpoints News.

В иске, поданном в 2019 году, утверждалось, что компания Gilead опасалась появления на рынке дженериков своих препаратов против ВИЧ, таких как «Виреад», Emtriva и «Трувада», и пошла на сделку с другими компаниями отрасли. Gilead якобы договорилась с BMS, Janssen и Japan Tobacco и вступила с ними в сговор.

«В совокупности незаконные соглашения между Gilead и каждым из ее сообщников фактически исключали конкуренцию [на рынке]… В 2018 году соглашения охватили более 75% всех продаж НИОТ [нуклеозидных/нуклеотидных ингибиторов обратной транскриптазы], более 50% всех продаж препаратов третьей линии и более 75% всех продаж бустерных препаратов для использования в рамках cART [комбинированной антиретровирусной терапии] в Соединенных Штатах», — говорится в иске.

Соглашение между Gilead и BMS также не позволяло другим производителям конкурировать с их лекарством от ВИЧ «Атрипла» даже после истечения срока действия патентов Gilead.

Хотя биофармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb не признает правонарушений, она согласилась выплатить почти 11 млн долл., чтобы урегулировать судебное дело. BMS также навсегда откажется от договорных положений с Gilead, которые запрещали создавать дженерики.

Фото: bms.com

Николай Соколов

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