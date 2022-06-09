Минпромторг отрицает дефицит оборудования для контроля качества лекарств

В Минпромторг не поступало информации о недостатке на рынке хроматографических колонок, которые необходимы при разработке новых препаратов. Кроме того в министерстве отметили, что необходимое оборудование выпускают российские компании.

В Минпромторг не поступало информации о недостатке на рынке хроматографических колонок, о котором ранее сообщили СМИ. «При возникновении временного дефицита этой продукции Минпромторгом России может быть расширен список товаров, которые можно будет ввозить в страну через механизм параллельного импорта, который позволит обеспечить необходимыми товарами рынок», — заявили «Известиям» в министерстве.

В Минпромторге рассказали, что в настоящее время на территории России широкий спектр аналитических приборов для высокоэффективной жидкостной хроматографии, люминесцентного и фотометрического анализа выпускает группа компаний «Люмэкс». Также производством газохроматографического оборудования занимается компания ЗАО СКБ «Хроматэк». ООО НПФ «Мета-хром» занимается выпуском хроматографического оборудования — это газовые хроматографы, а также комплектующие для них. Например, хроматограф «Кристаллюкс-4000 М» превосходит по многим показателям зарубежные аналоги, считают в ведомстве.

«Дополнительно Минпромторг России совместно с производителями прорабатывает вопрос расширения имеющихся производственных мощностей», — говорится в комментарии министерства.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько отечественных фармпроизводителей сообщил, что российская фарминдустрия столкнулась с дефицитом хроматографических колонок. У ряда производителей запасов хватит максимум на полгода. Поставки через третьи страны привели к удорожанию продукции и задержкам.

Ринат Васбеев

pharmvestnik