Мурашко сообщил о тестировании в России вакцины и препаратов против оспы

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России сейчас тестируются вакцина и препараты против оспы. Министр также призвал страны ШОС к сотрудничеству в вопросах охраны здоровья.

В России тестируются новые вакцина против оспы и препараты для ее лечения. Об этом сообщил в ходе рабочей поездки в Ташкент для участия в пятом совещании министров здравоохранения государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава Минздрава Михаил Мурашко, передает его слова ТАСС.

Министр подчеркнул, что вызовы, с которыми сталкивается мир в последнее время, например распространение оспы обезьян, должны способствовать более плотному сотрудничеству в вопросах охраны здоровья, в том числе с государствами — членами ШОС.

«Мы намерены развивать наше сотрудничество, придерживаясь духа партнерства и взаимопомощи, на котором была основана ШОС. Мы будем и дальше ставить в приоритет поддержание и развитие наших добрососедских отношений», — отметил Мурашко.

Также сегодня гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев не исключил создание в стране лекарств и прививок от оспы обезьян. При этом он отметил, что в стране обязательно должны быть препараты против таких серьезных инфекций.

В мае этого года сообщалось, что Центр «Вектор» подал заявку на регистрацию вакцины против оспы «ОртопоксВак».

В том же месяце ВОЗ сообщила, что не видит необходимости в массовой вакцинации против обезьяньей оспы. Эксперты организации считают, что соблюдение правил гигиены и безопасное сексуальное поведение помогут справиться с распространением вируса.

Также и глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что сейчас нет необходимости проводить вакцинацию от оспы обезьян. В России зарегистрировано три вакцины против натуральной оспы, каждая из которых хорошо работает, но «очень тяжело переносится при вакцинации», отметила она.

Артем Косенок

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