Samsung Biologics заключила соглашение с Novartis на производство препаратов

Samsung Biologics заключила соглашение с Novartis по производству и разработке препаратов. Сумма сделки составит 81 млн долл.

Samsung Biologics подписала с Novartis контракт на производство и разработку препаратов на сумму 81 млн долл. Эта первая сделка между компаниями, сообщает FiercePharma. В Samsung не уточнили, над каким из препаратов Novartis она будет работать, но заявили, что поделятся дополнительной информацией об этом в будущем.

Контракт на производство с Novartis вписывается в стратегию Samsung Biologics по расширению своих амбиций в качестве контрактной производственной организации, пишет FiercePharma. Ранее в этом году компания объявила о трехстороннем подходе к этой области за счет наращивания мощностей, диверсификации своего портфеля и расширения своего присутствия на рынках за пределами Южной Кореи.

The Korea Economic Daily сообщает, что эта сделка увеличила общую сумму контрактов Samsung Biologics на производство до 400 млн долл. В этом году компания получила заказы от других многонациональных фармацевтических компаний, включая Bristol-Myers Squibb, Roche, Johnson & Johnson и MSD (в США и Канаде — Merck&Co). Также Samsung Biologics имеет контракт с Gilead Sciences в США. Для сравнения: в 2021 году фирма смогла заключить контракты на сумму 1 млрд долл.

В IV квартале 2021 года компания увеличила выручку на 18%, до 444,3 млрд южнокорейских вон (около 371 млн долл.). Всего за год контрактная организация заработала около 1,57 трлн южнокорейских вон (около 1,31 млрд долл.).

Фото: samsungbiologics.com

Николай Соколов

pharmvestnik