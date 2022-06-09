RNC Pharma сообщила об изменении состава основных стран-поставщиков лекарств из Европы

Аналитики RNC Pharma сообщили, что в апреле сократились поставки лекарств в Россию из Германии, Индии и Швеции. При этом кратно увеличились отгрузки из таких государства, как Нидерланды, Македония, а также Босния и Герцеговина.

Общее количество стран-отправителей (в том числе стран-транзитеров) готовых лекарственных препаратов в Россию по итогам апреля практически не изменилось. Однако процесс организации логистики продолжил трансформацию. Так, за апрель зафиксировано значительное сокращение поставок из таких стран, как Германия, Индия, Швеция, Венгрия, Польша и др. При этом росла активность поставок через Нидерланды и Македонию (рост относительно апреля прошлого года — в 3,3 раза), Боснию и Герцеговину (в 2,4 раза). У Словении динамика скромнее (31%), но это одно из топовых направлений, которое обеспечивало поставки почти 9% от общего натурального объема ввезенных в Россию лекарств за этот период. Об этом сообщили аналитики RNC Pharma.

Общий объем поставок готовых препаратов в Россию за период с января по апрель исчислялся суммой в 260 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Относительно аналогичного периода прошлого года рублевая динамика не превышала 3,1%. Поставки in-bulk в с начала года достигли 57,7 млрд руб., а показатель прироста составил 24,6%. А вот натуральная динамика в обеих категориях уходила в минус: показатель прироста в отношении поставок лекарств составил -9,3%. Всего с начала текущего года в страну было ввезено 543,7 млн упаковок. По группе нерасфасованных препаратов динамика еще хуже: относительно января — апреля прошлого года объем поставок сократился на 31,4%, всего с начала года было завезено 498,3 млн минимальных единиц дозирования (МЕД).

Итоги апреля оказались ожидаемо провальными. С одной стороны, после мартовского ажиотажа и заметного всплеска активности внешнеэкономической деятельности ввозить значительный объем товара не было смысла, с другой — начали остро ощущаться проблемы с логистикой. В итоге относительно апреля 2021 года рублевый объем поставок препаратов сократился на 14%, а результат в упаковках вообще оказался на 30% ниже, чем годом ранее. Отгрузки in-bulk по итогам апреля 2022 года увеличились в рублевом выражении на 24,6%, но натуральная динамика тоже в минусе (-40%). Впрочем, в отношении нерасфасованных препаратов играет роль скорее изменение ассортимента: падают поставки дешевых препаратов и растут объемы ввоза дорогостоящих позиций.

Среди ТОР20 поставщиков готовых лекарственных препаратов, лидирующих в отношении денежного объема поставок за январь — апрель 2022 года, максимальную долгосрочную динамику продемонстрировала компания «Мерк» (рост в 2,3 раза). Основной вклад в показатель прироста обеспечили противоопухолевый препарат Эрбитукс и иммунодепрессант Мавенклад. Сопоставимую динамику показала «МСД» (в 2 раза). Причем ее практически полностью определяли поставки препарата для лечения COVID-19 Лагеврио, даже несмотря на наличие российского аналога от «Промомеда» и появления на рынке еще как минимум двух серьезных отечественных конкурентов в ближайшие месяцы.

В числе крупнейших поставщиков in-bulk отметим показатели компании «Биоген» (рост рублевого объема ввоза — в 4,7 раза). Речь идет о поставках препарата для лечения рассеянного склероза Тизабри, упаковку обеспечивает уфимское предприятие «Фармстандарта». Достойны упоминания также «МСД» (рост в 2,3 раза), в основном благодаря росту поставок противоопухолевого препарата Китруда, его упаковкой занимается «Ортат» (группа «Р-Фарм»), а также «Гилеад» (в 2,2 раза) с противовирусным препаратом Эпклюза, тут промышленным партнером также выступает «Фармстандарт», но уже на базе своего предприятия в Курске.

Артем Косенок

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