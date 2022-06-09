Биобанк «живых» раковых опухолей создали в Сеченовском университете

В Сеченовском университете создан банк биоматериалов, который включает поврежденные злокачественными опухолями образцы тканей, цельную кровь, плазму и другие биологические образцы более 4000 пациентов. Анализ образцов поможет разрабатывать новые лекарства для онкобольных, повысить точность диагностики рака на ранних стадиях, а также чаще предсказывать вероятность отторжения органов после трансплантации, сообщают «Известия».

В НЦМУ «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение» для изучения передано около половины образцов. В основном они включают ткани пациентов с раком почки, легкого и некоторых других видов заболеваний. Ученые с их помощью рассчитывают создать более совершенные технологии и решения, чтобы быстро и точно диагностировать рак.

Для анализа и оцифровки в биобанке сохранят другую часть образцов, включая цельную кровь, плазму, сыворотку и ткани. Их исследования позволят более точно прогнозировать выживаемость пациентов с онкологией и чаще предсказывать отторжения трансплантированных органов. Одна из таких разработок – программа на основе алгоритма автоматической разметки тканевых структур на скан-изображениях гистологических препаратов почек.

По словам профессора, директора научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Петра Тимашева, содержащие данные тысяч пациентов биобанки дают возможность разработать персонализированный способ лечения. В них попадают образцы, взятые у пациентов с точно подтвержденным статусом болезни. Биоматериалы берутся только с письменного согласия больного, какая-либо личная информация не указывается.

Сеченовский университет также начал международное исследование по постковидному синдрому.

gxpnews