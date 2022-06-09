СМИ сообщили о дефиците хроматографических колонок

СМИ сообщили, что российская фарминдустрия столкнулась с дефицитом хроматографических колонок. У ряда производителей запасов хватит максимум на полгода. Поставки через третьи страны привели к удорожанию продукции и задержкам.

Российская фарминдустрия столкнулась с дефицитом хроматографических колонок, необходимых для производства новых препаратов или контроля качества на каждом этапе при производстве уже зарегистрированных лекарств. Крупные западные производители приостановили их поставки или ограничили ввоз в Россию, а в нашей стране они не выпускаются, сообщили изданию «Коммерсантъ» несколько отечественных фармпроизводителей.

Президент «Активного компонента» Александр Семенов рассказал, что имеющихся у его компании запасов хроматографических колонок хватит на три — шесть месяцев. Среди основных производителей продукции в «Химмеде» назвали американские Agilent Technologies, Waters, Phenomenex, а также немецкие Merck и Macherey-Nagel. Старший менеджер по продажам «Аквахрома» Алексей Карташов сообщил, что Waters прекратил поставки в начале марта. Так же поступил в конце февраля Phenomenex, рассказал изданию менеджер одной из дистрибьюторских компаний.

В Waters, Phenomenex и Macherey-Nagel на запрос издания не ответили. В Agilent заявили, что решили с 23 мая закрыть свой бизнес в России. В Merck от комментариев отказались.

В «Аквахроме» заявили, что продолжат поставки не через Евросоюз, а третьи страны. Из-за нарушения логистики цены на колонки выросли на 30–50%. По этой же причине увеличились и сроки поставок, добавили в «Химмеде». «Вертекс» сообщила, что закупает продукцию у сторонних посредников. Также сейчас «Аквахром», «Химмед» и «Активный компонент» ищут аналоги в Китае. Однако смена поставщика — это сложный и забюрократизированный процесс, подчеркнули представители фарминдустрии.

В марте и апреле ряд зарубежных фармкомпаний сделали заявления об изменении в своей работе в России. В основном они касаются прекращения инвестиций и приостановки новых клинических исследований в стране. Часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

В это же время сообщалось о перебоях в поставках лекарств, вызванных ажиотажным на них спросом. В конце апреля глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что эти проблемы устранены и препараты имеются в достаточном количестве.

В мае лаборатории пожаловались на нехватку реагентов, а также расходных материалов и оборудования для диагностики. О дефиците вспомогательных веществ для лекарств (красителей, стабилизаторов, загустителей) сообщали и фармпроизводители.

Артем Косенок

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