Доступность лекарств важнее коек

В России для основной части населения ограничен доступ к лекарственным препаратам на амбулаторном этапе. Это приводит к негативному влиянию на показатели здравоохранения, увеличению продолжительности и численности госпитализаций и в конечном итоге к увеличению расходов на здравоохранение. Об этом в своем докладе на Форуме им. Н. А. Семашко рассказал научный руководитель ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко» академик РАН Рамил Хабриев.

Вероятность умереть от основных неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистого, рака, диабета, хронического респираторного заболевания) у жителя России в возрасте от 30 до 70 лет – 24,2%, по данным World health statistics 2021. По этому показателю Россия занимает в мировом рейтинге 145-е место – между Болгарией и Узбекистаном. На первом месте – Корея (показатель 7,3%), на втором – Швейцария (7,9%), а, например, у Великобритании 10,3% и 23-е место.

В то же время по обеспечению населения койками Россия на 9-м месте (71,2 койки на 10 тысяч человек), существенно опережая Швейцарию, Францию и Великобританию. По обеспеченности населения врачами Россия на 21-м месте (44,4 врача на 10 тысяч человек), что больше, чем в Швейцарии (24-е место, 43,3 врача на 10 тысяч человек).

Если смотреть на индекс всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ), учитывающий доступ к качественным основным медико-санитарным услугам, безопасным, эффективным и качественным основным ЛС и вакцинам, а также защиту от финансовых рисков, то на 2017 год Россия занимала 57-е место с индексом 75. Лидером была Канада (индекс 89), Великобритания занимала 5-е место (индекс 87), Израиль – 19-е (индекс 82), а Китай – 29-е (индекс 79).

Льготные препараты в России получает больше 10% всего населения (11,1%). Большая часть льгот приходится на региональные бюджеты.

Максимальное количество пациентов с ВЗН приходится на Центральный округ (65 801 человек), при затратах в округе на человека 304 535,27 рублей. Максимальные затраты в Дальневосточном округе (353 433,24 рубля на человека) и Северо-Кавказском округе (340 406,42 рубля на человека). В этих же округах численность пациентов с ВЗН минимальна: 6991 в ДФО и 8543 в СКФО. В среднем же по РФ затраты на одного больного составляют 289 518,92 рубля, минимальная стоимость рецепта – 29 120 рублей (Приволжский федеральный округ), а максимальная – 798 920 рублей (Северо-Западный федеральный округ).

Если разделить страны по вероятности смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, хронических респираторных заболеваний, то получается четыре группы. В первую, с минимальной смертностью, входят Бельгия, Германия, Ирландия, Франция, Швейцария и т. д., во вторую – Австрия, Великобритания, Испания, Италия, Португалия, Финляндия, Швеция и т. д., в третью – Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, а в четвертую – Болгария, Россия и т. д.

Если посмотреть на эти группы по состоянию здравоохранения, то закономерности видны очень четко. Например, в первой группе доля средств граждан на оплату лекарственных средств на амбулаторном лечении менее 30%, а затем растет от группы к группе: во второй она уже 30-49%, в третьей – 50-69%, а в четвертой, куда входит и Россия, – более 70%.

Если говорить об индексе охвата услугами здравоохранения, то в первой группе этот индекс 82,2%, во второй – 81,6%, в третьей – 75,4%, а в четвертой – 70,5%.

Со средней продолжительностью жизни зависимость примерно та же: в первой группе – 83,5 года, во второй – 81,6 года, в третьей – 77,8 года, а в четвертой («российской») – 74,2 года.

Эти данные показывают прямую зависимость продолжительности жизни и доступности медпомощи от доступности лекарственных препаратов: чем выше эта доступность, чем меньше доля собственных средств в оплате лекарственных препаратов, тем ниже средняя продолжительность жизни. И лекарственные препараты в этой ситуации оказываются важнее, чем объем коечного фонда и количество врачей на душу населения.

Фактическое ограничение доступности лекарственных препаратов для основной части населения на амбулаторном этапе приводит к отрицательному влиянию на показатели здравоохранения, к недостаточному контролю над хронически протекающими заболеваниями, на увеличение частоты и длительности заболеваний и в конечном итоге к росту расходов системы здравоохранения.

gxpnews