Современная офтальмология в силах вылечить, а не смягчить последствия многих заболеваний

По официальным данным, в России на 2020 год было 54 631 инвалид по зрению. На основании экспертных оценок, данных главного внештатного офтальмолога и международной статистики, на 2020 год в стране было около 5,8 млн слабовидящих и 315 тысяч слепых людей. В 2022 году, согласно данным прогноза, в России может быть до 6 млн слабовидящих и около 350 тысяч слепых людей. О том, что может сегодняшняя офтальмология, мы попросили рассказать Бориса Малюгина, председателя Общества офтальмологов России, зам. ген. директора по научной работе МНТК «Микрохирургия глаза».

Есть так называемая обратимая слепота, и есть необратимая слепота, которая возникает в результате возрастной макулярной дистрофии сетчатки, глаукомы, некоторой роговичной патологии и тяжелых травм глаза. Я уверен, что из 54 тысяч инвалидов по зрению преимущественно люди с необратимой слепотой.

Причина 15% необратимой слепоты – глаукома, которая является хроническим неизлечимым заболеванием. И пусть термин «неизлечимый» не вводит читателя в заблуждение: глаукому можно и нужно лечить. К сожалению, при открытоугольной форме глаукомы мы воздействуем не на причину данного заболевания, а на следствие его развития – повышение внутриглазного давления. В силу того, что мы не устраняем этиологический фактор, а боремся с симптомом, все наши воздействия – медикаментозные, лазерные или хирургические – являются, к сожалению, конечными. В какой-то момент они утрачивают свою эффективность. И нам приходится переходить, условно говоря, от лекарств к воздействию лазером, от лазера к хирургической операции, а после нее опять возвращаться к лекарствам. Задача офтальмолога – добиться такой стабилизации, чтобы пациенту «хватило» зрения до конца жизни.

Современная офтальмология в силах вылечить, а не смягчить последствия многих заболеваний, например, патологии роговицы или рефракционных нарушений. Яркий пример – лечение катаракты. Это самое распространенное хирургическое вмешательство в мире. В РФ делается порядка 600 тысяч операций по поводу катаракты в год, и при этом в подавляющем большинстве случаев (более 95%) применяются самые передовые технологии (микроинвазивная хирургия малых разрезов с имплантацией эластичных искусственных хрусталиков).

Бороться за зрение необходимо. Есть исследования, которые говорят о том, что при потере зрения у части пациентов появляются депрессивные настроения, нечувствительность к эмоциям других людей и даже суицидальные наклонности.

Доказана тесная взаимосвязь между зрением и когнитивными способностями человека, его психическим здоровьем. Если раньше мы много говорили о том, что снижение зрения приводит к серьезным травмам в пожилом возрасте в результате падений и переломов, то сейчас акцент делается еще и на психическом здоровье. При потере зрения люди могут быть настолько подавлены морально, что очень быстро угасают и уходят из жизни. Это реальная проблема, которая еще раз показывает важность своевременного лечения и реабилитации пациентов с нарушениями зрения.

Еще одной важной стороной слепоты и слабовидения является социально-экономические последствия. Плохо видящие люди мало активны и нередко требуют особого ухода. И если проблема решается силами семьи, взявшей на себя уход за пациентом, то это ведет к ограничению трудовой активности члена семьи, вовлеченного в уход за пациентом. Такие люди выключаются из экономической жизни, и это тоже представляет собой проблему.

Если говорить о людях, страдающих от врожденной патологии органов зрения, то они должны учиться в специальных учебных заведениях, где им прививают не только навыки специального чтения, письма, коммуникации, но и профессиональные. Хотелось бы подчеркнуть роль Общества слепых в этом плане, которое делало и делает громадную работу, социализируя людей, что очень ценно.

Очень важны научные исследования в области офтальмологии, которые проводятся ведущими научно-исследовательскими центрами, кафедрами вузов и отдельными коллективами ученых. Двигаясь вперед и создавая новые лечебные технологии, методы лечения, лекарственные препараты, инструментарий, мы, ученые, мало-помалу отбираем у слепоты все новые и новые территории, населенные жителями нашей страны, возвращая их к активной социальной и экономической жизни.

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