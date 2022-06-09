Минпромторг ужесточит параметры локализации медизделий для реабилитации

Министерство промышленности и торговли РФ установит балльную систему для оценки уровня локализации кресел-колясок с электрическим приводом, а также медицинских кроватей. Проект разработан для поддержки отечественных производителей в преддверии реализации программы по переоснащению отделений реабилитации для «недопущения появления предприятий с низким уровнем локализации» и «устранения засилья иностранных поставщиков» на рынке медизделий реабилитационной направленности. Министерство промышленности и торговли РФ установит балльную систему для оценки уровня локализации кресел-колясок с электрическим приводом, а также медицинских кроватей. Проект разработан для поддержки отечественных производителей в преддверии реализации программы по переоснащению отделений реабилитации для «недопущения появления предприятий с низким уровнем локализации» и «устранения засилья иностранных поставщиков» на рынке медизделий реабилитационной направленности.

Поправки планируется внести в постановление Правительства РФ №719 от 17 июля 2015 года.

В отношении кресел-колясок с электрическим приводом баллы будут начисляться за выполнение каждой из 15 операций при сборке готового изделия: от двух баллов за маркировку и упаковку до 20 баллов за цикл изготовления металлических деталей. При этом российскими изделия будут считаться в случае, если до 31 декабря 2023 года на заводе будут выполняться технологические операции на 65 баллов (с последующим ростом до 85 баллов с 1 января 2025 года).

В отношении медицинских кроватей (адаптационных и больничных) технологический процесс будет состоять из девяти операций. Например, за покраску и испытание будут начислять по 5 баллов, а за сверловку отверстий и сварку деталей – 15 и 20 баллов соответственно. Минимальный порог для признания изделий отечественными до 31 декабря 2023 года составит 55 баллов, а с 1 января 2025 года – 85 баллов

В случае утверждения поправки вступят в силу со дня опубликования. При этом выданные ранее заключения о подтверждении производства изделий на территории России будут действительны до окончания срока действия.

Минпромторг оценивает годовой объем спроса на кресла-коляски с электроприводом для инвалидов в 4 тысячи единиц. При этом в 2021 году, по данным Фонда социального страхования, в России было закуплено 2 078 кресел-колясок с электроприводом на общую сумму 312,3 млн рублей.

Производственные мощности российских предприятий ведомство оценивает в более 7,5 тысячи медизделий в год, в результате чего отечественные производители могут обеспечить необходимую потребность в креслах-колясках с электроприводом для госнужд, делают вывод в министерстве. Основными отечественными производителями кресел-колясок с электроприводом являются ООО «Завод специального оборудования» во Владимире, ООО «Обсервер», открывшее в 2020 году собственный завод в Калининграде, и ООО «Подъем» в Тольятти.

Реализация проекта постановления будет способствовать облегчению участия российских производителей в закупках для нужд реабилитационной индустрии, заключают в Минпромторге.

Переоснащение клиник за счет федерального бюджета предусмотрено программой «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Программа вошла в утвержденный правительством в октябре 2021 года «перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года».

Медизделия будут закупаться по стандартам оснащения профильных отделений, причем Минздрав РФ рекомендовал закупать отечественную продукцию «при эквивалентных технологических характеристиках».

В 2022 году регионы на обновление парка медоборудования для реабилитации получат из федбюджета 8,8 млрд рублей. Всего по программе до 2030 года должны дооснастить более 1 350 отделений медицинской реабилитации и около 130 дневных стационаров.