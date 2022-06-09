Московские предприятия почти на четверть нарастили производство лекарств

Объем производства лекарств в Москве с января по апрель 2022 года вырос на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичные фармпредприятия выпускают препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также антибиотики и вакцины. За первые четыре месяца 2022 года такие компании поставили заказчикам продукцию на 93,9 млрд рублей. Это на 4,4% превышает результат аналогичного периода 2021 года и на 71% — 2020-го», — рассказал Владимир Ефимов.

Всего в городе лекарства выпускают 84 предприятия, на которых работают более 14 тысяч человек.

«Росту объема производства способствуют в том числе офсетные контракты. По условиям такого договора инвестор открывает в столице новое производство или модернизирует существующее, а город гарантированно приобретает продукцию компании в течение определенного времени. С 2017 года Москва подписала три таких контракта на поставку препаратов для лечения широкого спектра заболеваний, общий объем инвестиций в проекты составит около 10 миллиардов рублей», — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

remedium