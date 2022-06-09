Рустем Муратов: В розничном сегменте нет конкуренции между иностранными и российскими фармкомпаниями

Игроки российского фармрынка в ходе Всероссийской конференции «Обеспечение потребностей национального здравоохранения. Лето-2022» отметили ключевые вызовы, с которыми столкнулись компании в отрасли с начала этого года: сложности с поставками субстанций и вспомогательных веществ, вопросы сервиса и поставок оборудования. Также эксперты обсудили изменение расстановки сил на рынке в последние три месяца. Генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов высказал мнение, что сегодня российские и зарубежные фармкомпании в розничном сегменте конкурируют друг с другом брендами и стоимостью препаратов, а вовсе не потому, что одни производители отечественные, а другие – зарубежные.

«С зарубежными компаниями мы, как отечественный производитель, в рознице конкурируем брендами, силой этих брендов, экономическими параметрами, а также взаимоотношениями с аптеками, фармацевтами и докторами. Нет такой истории в конкуренции, что зарубежные плохие, а отечественные – хорошие. Конечно, есть истории с государственными закупками, там есть стратегия, которая направлена на то, чтобы быть независимыми, но к рознице это никакого отношения не имеет. У нас нет цели кого-то победить. Наша цель – продолжать расти быстрее рынка», — отметил Муратов. Он подчеркнул, что продажи в розничном сегменте являются основой бизнеса «Биннофарм Групп» – на их долю приходится 60% выручки компании. За счет эффективной работы с аптеками и аптечными сетями рост розничных продаж компании в 2021 году составил 51%. Сегодня у отечественных компаний появилась дополнительная возможность продвигать свою продукцию, связанная с сокращением зарубежными компаниями своего присутствия в публичном поле – если раньше 40% рекламного времени на ТВ приходилось на зарубежные компании, то сегодня эта доля существенно уменьшилась. «Мы как успешная компания всегда рассматриваем любую ситуацию как возможность. Здесь мы видим отличную перспективу показать нашу продукцию большему числу потребителей», — отметил Муратов.

Также генеральный директор «Биннофарм Групп» подчеркнул, что сейчас фармацевтическая отрасль находится в состоянии перестройки и на это влияет целый ряд факторов: обострившиеся проблемы с логистикой, сложности с поставками сырья и оборудования и многое другое. Тем не менее, по словам эксперта, кардинальных перемен, требующих от фармкомпаний изменения стратегии развития, на фармрынке не увидели. «Да, вместо Европы мы теперь закупаем сырье в Китае и Индии. Изменились процентные ставки по кредитам – если в начале года они были на уровне 6-7%, то теперь 10-12%. Колеблется курс доллара — был 75 рублей, а сейчас 60. В этом нет ничего катастрофического», – пояснил Муратов.

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