Фармзавод в Северной Осетии будет производить инфузионные растворы и концентраты

В Северной Осетии построят фармацевтический завод по производству инфузионных растворов и концентратов, которые не выпускают в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на учредителя медицинской компании «ПМК-МЕДЭК» (инвестор проекта) Юрия Протасова.

«Между республикой и компанией достигнуты все необходимые договоренности. Приобретено производственное оборудование полного технологического цикла. Аналог такого предприятия находится в Армении. Немаловажно и то, что будут созданы новые рабочие места», – заявил Протасов.

Как сообщил глава республики Сергей Меняйло, высокотехнологичный фармзавод по производству инфузионных растворов и концентратов построят в Алагирском районе. У планируемой к выпуску продукции нет аналогов на российском рынке.

Строительство завода должно завершиться к 2024 году.

Два фармзавода построят в особой экономической зоне «Калуга», сообщалось ранее.

gxpnews