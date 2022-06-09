«Р-Фарм» представил доклад о препарате «Гофликицепт» на конференции EULAR 2022

Группа компаний «Р-Фарм» представила на Ежегодном европейском конгрессе ревматологов EULAR 2022, крупнейшей профильной научной конференции, предварительные результаты исследования своего оригинального препарата «Гофликицепт». В ходе клинического исследования II/III фазы «Гофликицепта» при терапии пациентов с идиопатическим рецидивирующим перикардитом удалось достичь всех заявленных конечных точек оценки эффективности.

«Арцерикс» («Гофликицепт»), ранее известный как молекула RPH-104, – биологический препарат, разработанный в собственной лаборатории «Р-Фарм» и представляющий собой новый гетеродимерный белок, ингибирующий ИЛ-1. Он разрабатывается для лечения заболеваний, характеризующихся системным воспалением, включая инфаркт миокарда, синдром Шницлера, COVID-19, рецидивирующий перикардит, семейную средиземноморскую лихорадку и болезнь Стилла.

«Тот факт, что доклад о „Гофликицепте” выбран организаторами EULAR 2022 для презентации в рамках основной научной сессии в наиболее престижном, устном формате, лишний раз подчеркивает важность нашей исследовательской программы. Ее предварительные результаты обнадеживают и приближают научное сообщество к победе над таким опасным и сложным заболеванием, как идиопатический рецидивирующий перикардит», – отметил медицинский директор «Р-Фарм» Михаил Самсонов.

«Р-Фарм» также представил серию докладов о препарате «Олокизумаб» на крупнейшей конференции европейских ревматологов.

gxpnews