FDA одобрило препарат Dupixent от Sanofi для лечения экземы у детей раннего возраста

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование противовоспалительного препарата Dupixent от Sanofi и Regeneron Pharmaceuticals для лечения экземы у детей раннего возраста. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компании.

Dupixent в настоящее время является первым одобренным препаратом для лечения экземы средней и тяжелой степени у детей раннего возраста.

Разрешение на применение препарата у детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет было основано на данных исследования поздней стадии, в котором Dupixent улучшал очищение кожи и уменьшал тяжесть экземы при использовании с кортикостероидным кремом.

Препарат работает, блокируя вызывающие воспаление белки IL-4 и IL-13, участвующие в иммунном ответе организма, которые, по мнению компаний, являются основными причинами ряда воспалительных состояний.

Dupixent, объем продаж которого в 2021 году был $5,25 млрд, составил 13,9% выручки Sanofi, что делает его самым продаваемым продуктом компании.

Dupixent уже одобрен для лечения ряда заболеваний у взрослых в США, включая экзему или атопический дерматит, тяжелую астму и аллергическое воспаление пищевода.

Атопический дерматит или экзема – это хроническое кожное заболевание, вызывающее воспаление и раздражение кожи. По данным Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, им страдают около 30% населения США, в основном дети и подростки.

gxpnews