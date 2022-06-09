Ирландская Amarin сократит 40% персонала из-за проблем с реализацией препарата

Ирландская фармацевтическая компания Amarin планирует провести реструктуризацию, которая подразумевает, в том числе, сокращение более 40% сотрудников, сообщает BioPharma Dive. Единственный продукт компании, препарат Vascepa снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, не оправдал ожиданий по продажам.

Компания считала Vascepa продуктом, который потенциально может приносить не менее $1 млрд в год, но проблемы с патентами препятствуют коммерческому успеху лекарственного средства. Чистая выручка от продаж препарата составила в 2020 году $607 млн. Но в том же году Amarin проиграла несколько ключевых судебных тяжб по патентам, защищающим Vascepa. К 2021 году годовая чистая выручка Amarin сократилась до $580 млн, что, по мнению компании, было связано с дженериками.

В 2021 году в Amarin работало около 560 штатных сотрудников. Согласно плану по реструктуризации, около 65% людей в коммерческом отделе компании в США будут сокращены. По оценкам Amarin, реструктуризация сократит ее операционные расходы примерно на $100 млн в течение следующего года, а также позволит инвестировать в запуск Vascepa в Европе, так как на рынок США поступили уже три аналога препарата.

Акции Amarin, которые стоили около $20 за штуку в 2018 и 2019 годах, с тех пор потеряли большую часть своей стоимости. На момент закрытия рынка 6 июня стоимость одной бумаги составляла $1,64.

gxpnews