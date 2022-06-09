Новые резиденты ОЭЗ «Калуга» инвестируют в строительство фармзаводов 4 млрд рублей

Компании «Астрафарм Калуга» и «Б-Фарм Биотех» 7 июня получили статус резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Калуга». Они намерены построить на территории ОЭЗ два фармзавода. Суммарный объем инвестиций в проекты составит более 4 млрд рублей. Компании «Астрафарм Калуга» и «Б-Фарм Биотех» 7 июня получили статус резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Калуга». Они намерены построить на территории ОЭЗ два фармзавода. Суммарный объем инвестиций в проекты составит более 4 млрд рублей.

«Астрафарм Калуга» за 453 млн рублей построит высокотехнологичное производство лекарств, на заводе появится 30 рабочих мест. Компания «Б-Фарм Биотех» планирует инвестировать в создание своего завода 3,5 млрд рублей, там оборудуют 150 рабочих мест. Какие именно препараты будут выпускаться на заводах, пока не уточняется.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Астрафарм Калуга» зарегистрировано в Боровске Калужской области 2 марта 2022 года и на 100% принадлежит НПК «СКИФФ», специализирующейся на производстве фармсубстанций. ООО «Б-Фарм Биотех» зарегистрировано 30 марта 2022 года в микрорайоне Боровский Калужской области. Организация специализируется на производстве лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, и на 100% принадлежит Илье Бакулину.

В мае 2022 года стало известно о намерении «Фармстандарта» инвестировать 1,9 млрд рублей в создание в Курске крупнотоннажного производства распространенных базовых медикаментов, в том числе парацетамола, валидола, цитрамона и аскофена. Также в «Фармстандарт-УфаВИТА» намерены в 2022 году завершить организацию производства препаратов для лечения гемофилии. Объем инвестиций в новый цех оценили в 1,58 млрд рублей.

В начале июня фармкомпания «Вертекс» также рассказала о планах до конца 2022 года вложить до 150 млн рублей в строительство производственно-складского корпуса площадью более 22 тысячи кв. м на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург».